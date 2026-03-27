Tuttonapoli Calciomercato Napoli, il primo colpo sembra già scontato

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Il calciomercato del Napoli è già iniziato, già tanti i nomi che circolano in queste ore, e dunque si preannuncia intenso, soprattutto per l'attacco

Il calciomercato del Napoli è già iniziato, già tanti i nomi che circolano in queste ore, e dunque si preannuncia intenso, soprattutto per il reparto offensivo. E alcuni indizi sembrano già esserci. Alle spalle di Hojlund, infatti, ci sono tante incertezze. Il primo dubbio riguarda Lorenzo Lucca. Nonostante le aspettative, l'attaccante ex Udinese ha deluso e dunque, anche se non dovesse essere riscattato dal Nottingham, sarà comunque difficile ipotizzare una sua permanenza al Napoli. A complicare il quadro c'è l’incognita legata a Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli: incognita attaccante, cosa accadrà?

Big Rom è finito nel mirino di diversi club e la sua permanenza a Napoli è tutt’altro che scontata, soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime ore con la sua scelta di restare in Belgio. In caso di un’offerta irrinunciabile, l'attaccante potrebbe fare le valigie già a luglio avendo il contratto in scadenza. Con la conferma di Rasmus Hojlund come punto di riferimento centrale del progetto, la priorità assoluta di Manna e dello scouting azzurro potrebbe diventare presto la ricerca di un vice-Hojlund. Non serve solo un rincalzo, ma un profilo giovane o un usato sicuro che possa garantire gol e fisicità quando il danese avrà bisogno di rifiatare nel corso della prossima stagione. L'elenco del ds Manna è già pronto a riempirsi di nomi e idee, aspettando l'estate. Che non è mai stata così vicina, in realtà.