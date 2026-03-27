Caso Lukaku, Schira: "Pronto l'addio dopo i Mondiali, già contattato da club sauditi e non solo"
La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai avviata verso la conclusione. I rapporti tra l’attaccante e il club non sarebbero più sereni e, secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti belga sarebbe orientato a lasciare gli azzurri dopo il prossimo Mondiale, chiudendo così la sua esperienza in Italia. Scrive Nicolò Schira sul proprio account X.
Sirene estere e possibile ritorno in Belgio
Negli ultimi tempi, Big Rom avrebbe attirato l’interesse di diversi club, in particolare da Arabia Saudita e Turchia, pronti a muoversi concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi romantica di un ritorno all’Anderlecht, società in cui è cresciuto e che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Conclude il giornalista ed esperto di mercato.
The story between Romelu #Lukaku and #Napoli is going to the end. Big Rom and the Club are not in a good relationship and Lukaku seems ready to leave after the World Cup. He has already been approached by Saudi and Turkish Clubs in the last weeks and #Anderlecht are at the window— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2026
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