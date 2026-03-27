Caso Lukaku, Schira: "Pronto l'addio dopo i Mondiali, già contattato da club sauditi e non solo"

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Il centravanti belga sarebbe orientato a lasciare gli azzurri dopo il prossimo Mondiale, chiudendo così la sua esperienza in Italia.

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai avviata verso la conclusione. I rapporti tra l’attaccante e il club non sarebbero più sereni e, secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti belga sarebbe orientato a lasciare gli azzurri dopo il prossimo Mondiale, chiudendo così la sua esperienza in Italia. Scrive Nicolò Schira sul proprio account X.

Sirene estere e possibile ritorno in Belgio

Negli ultimi tempi, Big Rom avrebbe attirato l’interesse di diversi club, in particolare da Arabia Saudita e Turchia, pronti a muoversi concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi romantica di un ritorno all’Anderlecht, società in cui è cresciuto e che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Conclude il giornalista ed esperto di mercato.