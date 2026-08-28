Calciomercato Napoli, Folorunsho va al Monza! Visite mediche già svolte: cifre e dettagli
Nuova uscita in via di definizione per il Napoli. Michael Folorunsho è pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza e nella mattinata di oggi ha già completato le visite mediche a Brescia. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il centrocampista è atteso alle ore 14 a Monzello per mettere la firma sul contratto con il club brianzolo. Si chiude così un'altra operazione in uscita per Giovanni Manna negli ultimi giorni della sessione estiva.
Folorunsho-Monza, prestito con diritto di riscatto a 7 milioni
Definiti anche formula e costi dell'affare. Il Monza verserà 500mila euro al Napoli per il prestito di Folorunsho e avrà successivamente la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo attraverso un'opzione fissata a 7 milioni di euro. Per il centrocampista è pronto un accordo potenzialmente fino al 2030, strutturato su un anno iniziale più altri tre in caso di permanenza. Dopo le visite mediche già superate, manca dunque soltanto la firma per completare il trasferimento e dare il via alla nuova esperienza di Folorunsho.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro