Ultim'ora Calciomercato Napoli, Folorunsho va al Monza! Visite mediche già svolte: cifre e dettagli

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Il Monza verserà 500mila euro al Napoli per il prestito di Folorunsho: opzione di riscatto fissata a 7 milioni di euro.

Nuova uscita in via di definizione per il Napoli. Michael Folorunsho è pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza e nella mattinata di oggi ha già completato le visite mediche a Brescia. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il centrocampista è atteso alle ore 14 a Monzello per mettere la firma sul contratto con il club brianzolo. Si chiude così un'altra operazione in uscita per Giovanni Manna negli ultimi giorni della sessione estiva.

Folorunsho-Monza, prestito con diritto di riscatto a 7 milioni

Definiti anche formula e costi dell'affare. Il Monza verserà 500mila euro al Napoli per il prestito di Folorunsho e avrà successivamente la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo attraverso un'opzione fissata a 7 milioni di euro. Per il centrocampista è pronto un accordo potenzialmente fino al 2030, strutturato su un anno iniziale più altri tre in caso di permanenza. Dopo le visite mediche già superate, manca dunque soltanto la firma per completare il trasferimento e dare il via alla nuova esperienza di Folorunsho.