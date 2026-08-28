Lang in uscita: fredda la pista Bologna, ma torna in auge per un altro club

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Il Bologna non sembra intenzionato ad affondare il colpo per Noa Lang, ma per l'esterno del Napoli torna d'attualità la pista Galatasaray.

Si raffredda la pista Bologna per Noa Lang. Secondo quanto riportato oggi dall'edizione bolognese de La Repubblica, il club rossoblù non starebbe valutando seriamente l'acquisto dell'olandese. Nei giorni scorsi il Napoli aveva sperato in un possibile affondo degli emiliani qualora fosse diventato necessario sostituire Jonathan Rowe, ma al momento questa eventualità viene definita "lontana". Il Bologna, infatti, starebbe valutando profili differenti per rinforzare quella zona del campo.

Lang, torna il Galatasaray: la cessione può sbloccare il mercato

Per Lang, però, nelle ultime ore è tornata a prendere quota la soluzione Galatasaray. Il club turco sta infatti vedendo complicarsi la trattativa per Rafael Leao, sempre più indirizzato verso l'Aston Villa, e potrebbe così tornare con decisione sull'esterno del Napoli. Una sua eventuale partenza avrebbe conseguenze importanti anche sulle entrate: la cessione di Lang permetterebbe a Giovanni Manna di concretizzare una delle trattative già impostate per un nuovo attaccante. Gli azzurri attendono dunque sviluppi sul fronte turco, passaggio che può diventare decisivo per sbloccare gli ultimi movimenti offensivi.