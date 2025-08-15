Calciomercato Napoli, il borsino: Gutierrez-Juanlu, ci siamo! L'under Diouf scavalca Elmas

vedi letture

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Miguel Gutierrez è il settimo acquisto del mercato estivo del Napoli. Il laterale spagnolo lunedì farà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri (con l'inserimento anche di una clausola rescissoria da 45mln di euro) mentre al Girona andranno 18mln di euro più 2 di bonus (al Real il 50% della vendita). L'ottavo invece dovrebbe essere Juanlu Sanchez, under 21 spagnolo del Siviglia con cui prosegue il braccio di ferro. Il giocatore è stato chiaro: "Napoli o niente e non incassate dalla mia cessione" portando i club inglesi a ritirarsi e l'affare - seppur per sfinimento - sembra destinato ad andare in porto con un ultimo rilancio del Napoli rispetto all'ultima offerta da 17mln. Un arrivo che sbloccherebbe anche l'addio di Zanoli (c'è il Bologna in pole per 5mln). A centrocampo, nonostante i rumors su Miretti (la Juve chiede più di 14mln) e Musah (il Milan addirittura sopra i 25mln) i nomi più quotati sono altri: Eljif Elmas, apprezzato per la duttilità e la capacità di fare più ruoli ma precluderebbe ad un attaccante, ed Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens individuato dal club partenopeo come rinforzo in mediana ed in questo momento in pole per lo status di Under che quindi non priverebbe il Napoli di un posto eventualmente per un esterno offensivo. Il Napoli ha inviato la sua prima offerta al Lens per un valore di circa 20 milioni di euro, ma i francesi lo valutano 23/25 milioni di euro con i bonus inclusi ed una percentuale sulla rivendita viste le sue prospettive.

Riepilogo cessioni

Il Napoli continua a sbloccare uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Già circa 29,5mln che sono aumentati con il prestito con obbligo a 7mln (+1mln di bonus) per Simeone al Torino fino a diventare 58,5mln con i 22mln garantiti per Raspadori (più 4mln di bonus) dall'Atletico Madrid. E' in partenza anche Zanoli, che andrà al Bologna a titolo definitivo per 5mln (+1mln di bonus) mentre restano da piazzare Mazzocchi (probabilmente dopo aver sbloccato Juanlu) e, Ambrosino, Hasa, Vergara, Cheddira che attende soluzioni dall'Italia: ci sono Udinese e Cremonese. Ceduto invece il giovane Popovic con il Napoli che l'ha liberato in cambio di una futura rivendita dal Partizan Belgrado.

Di seguito il riepilogo al 15 agosto ore 16.30

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 99% (definitivo per 18mln più 2 di bonus, Girona)

Juanlu 70% (definitivo per 17mln, Siviglia)

Diouf 60% (definitivo, Lens)

Elmas 30% (Lipsia)

Miretti 10% (Juventus)

Musah 10% (Milan)

Sterling 10% (Chelsea)

Chiesa 10% (Liverpool)

Kevin 5% (Shakhtar)

Fabbian 5% (Bologna)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Cajuste 100% (prestito oneroso a 2mln e obbligo condizionato a 7,5mln, Ipswich)

Simeone 100% (obbligo di riscatto a 7mln più 1mln di bonus, Torino)

Sgarbi 100% (in prestito, Pescara)

Popovic 100% (definitivo con futura rivendita, Partizan)

Cioffi 100% (in prestito, Livorno)

Raspadori 100% (a titolo definitivo per 22mln + 4mln di bonus, Atletico Madrid)

Vilardi 100% (definitivo, Sorrento)

Obaretin 99% (in prestito a 300mila euro con diritto di riscatto a 3,5mln, Empoli)

Coli Saco 99% (in prestito)

Hasa 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Ambrosino 80% (in prestito)

Zanoli 80% (a titolo definitivo per 5mln più 1mln di bonus, Bologna)

Vergara 60% (in prestito)

Mazzocchi 60%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, Vergara De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Lang, Lucca