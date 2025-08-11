Gutierrez, è stata fissata una clausola rescissoria: i dettagli

L’esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato di alcune situazioni legate al mercato del Napoli: “Miguel Gutierrez sarà annunciato come nuovo calciatore del Napoli, non ci saranno sorprese. Il ragazzo ha già firmato, anche i club hanno firmato i documenti per il trasferimento.

All’interno dell’accordo tra Napoli e Gutierrez è stata inserita una clausola di rescissione da 45 milioni di euro, valida però dal secondo anno dello spagnolo in maglia azzurra, quindi dalla stagione 2026/27.