Mainoo subito a gennaio? Tmw: "Non c'è altro profilo perfetto come lui"

La redazione di Tmw rilancia il nome di Mainoo in chiave Napoli per gennaio. Un giocatore giovane, forte, elogiato dal portale, ritenuto perfetto per le esigenze della squadra allenata da Conte, in piena emergenza proprio a centrocampo.

"Il Napoli ci pensa. Perché può essere un'occasione interessante, come lo sono stati negli ultimi mesi Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Perché si è già messo alla prova con le pressioni, con le delusioni, e perché ha un grande talento da mostrare e da confermare. Perché è tutto quello che il Napoli cerca, tecnicamente, tatticamente e a livello di motivazioni. Probabilmente non c'è un profilo migliore di lui e non è un mistero che il ds Giovanni Manna e anche Antonio Conte abbiano da tempo dato luce verde e iniziato a lavorare costantemente per provare a portarlo in azzurro a gennaio".