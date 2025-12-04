Sgarbi non si impone al Pescara: c'è già la decisione per il futuro

Cinque giocatori, più due giovani da mandare a far esperienza altrove. Si può riassumere così il lavoro che attenderà il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, per quanto riguarda il mercato in uscita. A fare il punto della situazione ci ha pensato Il Messaggero nella sua edizione dedicata all'Abruzzo.

Per Lorenzo Sgarbi, Alessandro Vinciguerra e Orji Okwonkwo si prospetta, ad esempio il ritorno alle rispettive società d'appartenenza (Napoli, Cagliari e Bologna), mentre si cercherà una soluzione adeguata per Erdis Kraja e Gianmarco Cangiano.