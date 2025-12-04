Napoli su Giovane, Moretto: "Concorrenza all'Inter, ma il Verona non lo libera a gennaio"

Nel suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha aggiornato anche sulle strategie future del Napoli, soffermandosi sull’interesse crescente per Giovane, attaccante rivelazione del Verona. Oltre all’Inter, già da tempo sulle sue tracce, gli azzurri hanno inserito il brasiliano nella lista degli obiettivi per la prossima estate. Moretto sottolinea come i numeri del giocatore non raccontino pienamente il suo reale valore. Le occasioni create, la frequenza dei tiri e la qualità delle giocate sono evidenti ogni weekend, e spiegano perché molti club stiano monitorando da vicino la sua evoluzione. Proprio per questo il Napoli ha iniziato a seguirlo con grande attenzione, convinto delle sue caratteristiche moderne e della possibilità di inserirlo in un progetto tecnico a lungo termine.

Il Verona, tuttavia, non ha intenzione di liberarlo a gennaio: la volontà è trattenerlo fino a fine stagione, rimandando ogni discussione al mercato estivo. Solo allora verranno valutate eventuali proposte, che dovranno essere economicamente rilevanti. Nella corsa a Giovane, accanto all’Inter e alla stima dichiarata di Cristian Chivu, ora c’è anche il Napoli, pronto a inserirsi per un talento che potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro.