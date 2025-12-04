Sprint per Mainoo: c'è già il sì del giocatore, spunta la formula decisiva

II Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa viste anche le assenze per infortunio di De Bruyne e Anguissa. Manna sta pensando a varie soluzioni. È chiaro che se ci dovesse essere l'opportunità di inserire un giocatore di spessore e di livello internazionale il club azzurro non si farebbe trovare impreparato. Lo riporta la redazione di Tmw.

È il caso di Goretzka, che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Al momento non ci sono i presupposti per fare questo tipo di operazione ma se si aprisse uno spiraglio il Napoli sarebbe pronto ad entrare in azione. E cosi ecco che l'ipotesi più probabile resta quella che porta a Mainoo del Manchester United. L'idea degli azzurri sarebbe quella di impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. II giocatore ha già dato la sua disponibilità, probabilmente tra un paio di settimane la situazione sarà più chiara.