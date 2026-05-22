Sarri-Atalanta, Moretto: "Trattativa molto avanzata, attesa per inizio settimana"

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"Però nella testa del Napoli l’ideale sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Poi ci sono le altre alternative: vi abbiamo detto Grosso, vi abbiamo detto Italiano".

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro della panchina del Napoli attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "Per quanto riguarda la panchina del Napoli, le scelte sono già state prese. Ovviamente Conte lascia, lo ha già comunicato a tutti. Chi sarà il successore di Conte è ancora da capire. Ci sono dei nomi, diciamo che nella testa della parte sportiva del Napoli c’è la volontà di andare a prendere un gestore. Dopo l’esperienza Conte, che è stata comunque molto dispendiosa anche a livello di energie, il Napoli vorrebbe andare su un gestore di gruppi e di spogliatoio. Ecco perché, un anno fa, il nome di Massimiliano Allegri era uno dei primi nomi, poi le cose sono andate come sono andate. Quest’anno la situazione Allegri — ribadisco, ve l’abbiamo raccontata — è da capire, soprattutto in base a come finirà la stagione del Milan. Però nella testa del Napoli l’ideale sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Poi ci sono le altre alternative: vi abbiamo detto Grosso, vi abbiamo detto Italiano, ci sono vari nomi, ma non c’è ancora una scelta presa e definitiva.

Chi è vicino all’Atalanta invece è Maurizio Sarri, perché Sarri è in una trattativa molto avanzata per diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta. Serve prima il confronto con Claudio Lotito per liberarsi dalla Lazio. Sarri ha comunque già ricevuto una proposta scritta dall’Atalanta. È un Sarri che con Cristiano Giuntoli si trova molto bene a lavorare, quindi oggi la sensazione è che Maurizio Sarri possa accettare la proposta dell’Atalanta. Ma ribadisco: anche in questo caso è giusto aspettare l’inizio della prossima settimana, perché lì si capiranno e si delineeranno tutte le scelte. L’Atalanta offre uno stipendio importante a Sarri: circa 3 milioni di euro netti a stagione, penso con i bonus. È un contratto di lunga durata. L’Atalanta vuole costruire un progetto intorno a Maurizio Sarri. È anche giusto dire che a fine stagione l’Atalanta si siederà e avrà un faccia a faccia con Raffaele Palladino per fare un bilancio della stagione, che a mio modo di vedere è positivo dal punto di vista dei numeri".