Il Napoli ha l'accordo con Gila e prova a trovarlo con la Lazio: la contropartita scelta

Il Napoli ha l'accordo con Gila e prova a trovarlo con la Lazio: la contropartita sceltaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:10Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Per provare a sbloccare l'operazione potrebbe entrare in scena Lorenzo Lucca, reduce da una stagione poco brillante e profilo gradito a Gennaro Gattuso.

Mario Gila resta in cima alla lista dei desideri del Napoli per il reparto arretrato. Giovanni Manna continua a lavorare da settimane sul centrale della Lazio e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già trovato un'intesa con il difensore spagnolo per un contratto fino al 2031 da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Gila-Napoli, manca l'accordo con la lazio

Per provare a sbloccare l'operazione potrebbe entrare in scena Lorenzo Lucca, reduce da una stagione poco brillante e profilo gradito a Gennaro Gattuso. L'attaccante potrebbe diventare una pedina utile per avvicinare le richieste biancocelesti e favorire l'arrivo del principale obiettivo difensivo del Napoli. A riportarlo è Sky Sport.