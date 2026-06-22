Gila-Napoli, dalla Spagna assicurano: affare vicino alla chiusura, cifre e dettagli
Il Napoli continua a spingere per Mario Gila e dalla Spagna arrivano segnali incoraggianti sull'esito della trattativa. Secondo quanto riferito dalla radio spagnolo Cadena Cope, il difensore della Lazio sarebbe ormai molto vicino al trasferimento in azzurro. Giovanni Manna lavora da tempo sul centrale spagnolo, considerato la priorità assoluta per rinforzare la difesa del Napoli. Con il giocatore esiste già un'intesa di massima sulla base di un contratto fino al 2031 da circa 3 milioni di euro netti a stagione.
Gila al Napoli per 15 milioni?
L'emittente iberica parla di un'operazione da circa 15 milioni di euro. Una cifra che comporterebbe anche un incasso per il Real Madrid, titolare del 50% sulla futura rivendita del calciatore. Resta da trovare l'accordo definitivo con la Lazio, ma dalla Spagna filtra ottimismo e la sensazione è che l'affare possa entrare presto nella fase decisiva.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro