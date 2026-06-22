Prima si vende, poi si acquista: la linea di ADL è chiara, ci sarà un'unica eccezione
Mario Gila resta in cima alla lista dei desideri del Napoli per il reparto arretrato. Giovanni Manna continua a lavorare da settimane sul centrale della Lazio e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già trovato un'intesa con il difensore spagnolo per un contratto fino al 2031 da circa 3 milioni di euro netti a stagione.
Gila, un'eccezione per il Napoli
La vera partita, però, si gioca con la Lazio. Come riferito da Sky Sport, quella per Gila rappresenta una sorta di eccezione alla linea dettata da Aurelio De Laurentiis, tradizionalmente orientata a cedere prima di acquistare. Per provare a sbloccare l'operazione potrebbe entrare in scena Lorenzo Lucca, reduce da una stagione poco brillante e profilo gradito a Gennaro Gattuso.
Il Napoli offre Lucca alla Lazio
L'attaccante potrebbe diventare una pedina utile per avvicinare le richieste biancocelesti e favorire l'arrivo del principale obiettivo difensivo del Napoli. Molto dipenderà anche dalle uscite, considerando che in estate rientreranno alla base diversi giocatori attualmente in prestito
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