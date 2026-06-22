Calciomercato Napoli, Cheddira di rientro ma con le valigie pronte: tre club di A interessati

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Quale futuro per Walid Cheddira? L'attaccante di proprietà del Napoli ha scelto bene lo scorso gennaio, decidendo di lasciare il Sassuolo e di rimettersi in gioco al Lecce. Dove con Eusebio Di Francesco, che lo conosce bene, è riuscito a ritrovare gol pesantissimi per la salvezza poi centrata dai giallorossi. E dunque è riuscito a ritrovare anche il sorriso. Il Lecce non lo ha riscattato, ma come riporta il Corriere dello Sport visto come si è ambientato bene in questi mesi non è detto che non possa riprovarci per un altro prestito nelle prossime settimane o mesi, concorrenza permettendo.

Futuro Cheddira, le squadre interessate

Attenzione poi ad altre ipotesi, con Monza e Udinese che lo scorso anno avevano provato a prenderlo e non è detto che non possano ripresentarsi. Intanto ricordiamo che Cheddira dovrà rientrare al Napoli, visto che ha un contratto che lo lega al club partenopeo fino al 30 giugno 2028.