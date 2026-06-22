Ecco perché Allegri ha puntato con forza Gila: c'è una ragione tattica
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A spingere verso la chiusura dell'operazione c'è soprattutto la volontà di Gila, che avrebbe già manifestato il desiderio di vestire la maglia del Napoli.
Il Napoli continua a lavorare per arrivare a Mario Gila, considerato il rinforzo ideale per la difesa del futuro. Giovanni Manna ha già trovato da tempo un accordo con il centrale spagnolo, pronto a trasferirsi in azzurro con un contratto fino al 2031 da circa 3 milioni di euro netti a stagione. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica.
Gila vuole solo il Napoli
A spingere verso la chiusura dell'operazione c'è soprattutto la volontà di Gila, che avrebbe già manifestato il desiderio di vestire la maglia del Napoli. Allegri, grande estimatore del difensore, lo considera il profilo giusto per aggiungere velocità e dinamismo a un reparto che già comprende Buongiorno, Rrahmani e Beukema
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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