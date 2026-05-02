Calciomercato Napoli, Manna è già a lavoro: pianificati 5 colpi

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É già tempo di programmazione in casa Napoli: attendendo il futuro di Antonio Conte, la dirigenza azzurra starebbe pianificando cinque colpi per rinforzare la rosa. Lo ha rivelato il giornalista Nicolò Schira che ha raccontato anche in quali ruoli starebbe pensando di intervenire il direttore sportivo Giovanni Manna.

Ecco le sue parole: "II Napoli sta progettando 5 colpi di mercato, Prenderanno sicuramente un centrocampista, attenzione sempre alla situazione Anguissa, un vice Hojlund, un esterno offensivo di piede destro che si alternerà con Alisson. In più prenderanno un terzino destro, un'alternativa a Di Lorenzo, e poi un difensore centrale perché Beukema non ha convinto del tutto e l'avventura a Napoli di Juan Jesus è agli sgoccioli"