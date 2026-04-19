Indiscrezione CdM: "L'esperienza napoletana di De Bruyne è ai titoli di coda"

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“La fine dell’esperienza napoletana di De Bruyne è la prima vera notizia, insieme alla sostituzione con Anguissa”, si legge.

Il Napoli si prepara a voltare pagina e a farlo potrebbe essere con decisioni pesanti. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’esperienza di Kevin De Bruyne in azzurro sarebbe ormai ai titoli di coda, con il belga destinato a lasciare il club a fine stagione. Non solo lui: anche Frank Anguissa sarebbe vicino all’addio, in un contesto che sa di rifondazione. “La fine dell’esperienza napoletana di De Bruyne è la prima vera notizia, insieme alla sostituzione con Anguissa”, si legge, in un’analisi molto critica del momento della squadra.

Il commento sulla partita

Il giudizio è netto: “Si salvano in pochi, come Milinkovic-Savic e Alisson Santos, mentre per il resto è notte fonda”. Un quadro che fotografa una squadra in difficoltà, lontana dagli standard attesi. La sensazione è che non si tratti solo di singoli, ma di un ciclo che si avvia alla conclusione. Una svolta ormai inevitabile.