Cajuste non convocato, l’Ipswich a+1 sul 4° posto: riscatto ancora non sicuro
Un altro punto verso la promozione per per l'Ipswich Town, che nel recupero della 42ª giornata della Championship inglese pareggia 2-2 in casa con il Middlesbrough. La squadra nella quale milita Jens Cajuste, non convocato per la sfida di oggi, resta seconda in classifica con una gara in meno, a -10 dalla capolista Coventry e a pari punti col Millwall. Il Southampton insegue ad un solo punto di distanza con una gara in più.
Alla finestra osserva interessato il Napoli, proprietario del cartellino del centrocampista svedese. Infatti, con la promozione in Premier League dell'Ipswich scatta in automatico l'obbligo di riscatto di Cajuste. Col riscatto del classe 1999 il Napoli incasserebbe altri 7,5 milioni di euro, dopo i due milioni già intascati per il prestito.
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