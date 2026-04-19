Rai, Perillo: "Il Napoli va forte su Gila! E' in vantaggio su tutti per due motivi"

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In scadenza nel giugno 2027, il club di Lotito deve cederlo in estate per non perderlo a costo zero.

Mario Gila, difensore della Lazio, sarebbe tra gli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione. Antonello Perillo, giornalista Rai, riferisce una notizia di mercato sul proprio account X: "Occhio. Il Napoli va forte su Mario Gila. Come già scrissi un mese fa, il difensore centrale spagnolo della Lazio è ritenuto il principale rinforzo per la difesa azzurra dal direttore sportivo Giovanni Manna, che resterà a Napoli a prescindere dal futuro di Conte. Difensore dotato di gran tecnica, rapido, aggressivo in anticipo, abituato a difendere alto, bravissimo nelle uscite dal basso palla al piede, Gila ha confermato tutte le sue qualità annullando Hojlund nella sfida di ieri al Maradona.

Per il suo cartellino la Lazio chiede 25 milioni di euro. In scadenza nel giugno 2027, il club di Lotito deve cederlo in estate per non perderlo a costo zero. Metà della cifra incassata andrà al Real Madrid. Su Gila ci sono anche altri club, come il Milan, l'Inter, al momento meno convinta, e l'Aston Villa. Il suo agente è Alejandro #Camaño, che vanta rapporti molto stretti con Marotta, essendo il procuratore di Lautaro Martinez e Hakimi. Il Napoli è in vantaggio su tutti per due motivi: perché Manna sarebbe pronto a bruciare tutti sui tempi, chiudendo subito l'operazione, e perché il club azzurro sembra deciso a garantire a Gila lo stipendio più alto, almeno tre milioni di euro netti a stagione più vari bonus".