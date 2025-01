Caprile è a Cagliari, le prime parole: "Sono contento, questo club era nel mio destino"

Elia Caprile è arrivato a Cagliari, squadra di cui diventerà il nuovo numero uno, scambiandosi la casacca con Simone Scuffet che fa il percorso inverso e passa al Napoli. L'estremo difensore ex Empoli, approdato in terra sarda qualche minuto fa, è stato fermato dai media presenti.

Caprile ha anche rilasciato qualche rapida dichiarazione: "Sono molto contento di essere qui. Pronto per il Milan? Deciderà il mister. Non ho ancora parlato con lui. Cagliari era per certi versi nel mio destino. Una sorta di storia amore-odio considerati i precedenti con il Bari. Ora spero si tratti solo di amore. Pavoletti? Non ho parlato neanche con lui (risata, ndr)". Poco prima invece Scuffet era arrivato a Napoli, rilasciando anch'esso qualche rapida battuta: "Non ho ancora parlato con Conte, grazie per il benvenuto”.

I dettagli dell'operazione.

Simone Scuffet si trasferisce dal Cagliari al Napoli con la formula del prestito secco, dalla durata di sei mesi. Anche lui è cresciuto nell’Udinese dopo una lunga gavetta nel settore giovanile, proprio come Meret. Per lui 13 presenze in questo campionato, l’ultima a Monza. Ad andare in Sardegna è Elia Caprile che ritroverà Nicola, suo allenatore a Empoli: la formula è del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.