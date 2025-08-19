Si riapre la pista Lookman? Sky: il Napoli cerca esterno con altre caratteristiche, il nome è Elmas

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Dopo la mancata cessione all’Inter, Lookman potrebbe diventare un obiettivo del Napoli? Il Napoli cercava un attaccante esterno con caratteristiche diverse, perché aveva l’intenzione di costituire sugli esterni coppie con caratteristiche diverse, una più offensiva e l’altra più difensiva. Da una parte Neres e Lang come offensivi, dall’altra Politano, che ha fatto un campionato molto importante proprio da questo punto di vista, e quindi inserire un giocatore con quel tipo di caratteristiche per avere un equilibrio maggiore in campo. Il nome è quello di Elmas per quanto riguarda l’attaccante esterno, perché ha giocato molto spesso in quella zona di campo ma anche perché ha la mentalità da centrocampista.

Lookman è stato accarezzato dal Napoli durante il mercato, ma prima di arrivare alla definizione. Fermo restando che in questo momento il prezzo del giocatore, almeno per quanto riguarda l’Italia, bisogna fare questa puntualizzazione, l’apertura dell’Atalanta non c’è stata. Un trasferimento in Italia sinceramente non lo vedo all’orizzonte, sia per necessità delle squadre che potrebbero prenderlo sia per i costi. All’estero vediamo, sapendo che la cifra è sicuramente superiore ai 40 milioni di euro. Altrimenti si faranno le grandi manovre di riavvicinamento”.