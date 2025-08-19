Juanlu-Napoli, c’è ottimismo! Rai: accordo più vicino col Siviglia, le ultime

Oggi alle 16:44Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Dall’entourage di Juanlu Sanchez filtra un cauto ma crescente ottimismo riguardo alla trattativa con il Napoli. Il terzino destro del Siviglia è infatti sempre più vicino al club azzurro: secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, i contatti tra le due società hanno registrato significativi passi avanti nelle ultime ore.

Restano ancora alcuni dettagli da definire e diversi aspetti contrattuali da limare, ma la sensazione, confermata dall’entourage del calciatore, è che le distanze si stiano progressivamente assottigliando. L’operazione, dunque, rimane aperta e in costante evoluzione, con il Napoli che spera di chiudere positivamente per consegnare a Conte il rinforzo tanto atteso sulla corsia destra.