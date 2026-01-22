Carrasco-Napoli, Romano: "ADL ci ha pensato, ora avanza altro club italiano"

vedi letture

Yannick Carrasco, anni 32, è accostato al Napoli. Ne parla anche Fabrizio Romano sul suo canale: "All’inizio di gennaio vi abbiamo raccontato come Carrasco potesse diventare un’opportunità per il mercato italiano. Vi abbiamo fatto il suo nome per la Juventus, perché la Juve a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio ha avuto un incontro con gli agenti del giocatore. Carrasco ha voglia di Europa, di tornare a un livello più competitivo, con tutto il rispetto per l’Al-Shabab, anche perché c’è un Mondiale e spera di avere questa opportunità.

Abbastanza velocemente si è capito che, al di là del gradimento tecnico, Carrasco non aveva grande voglia di fare il vice Iling-Junior ma di giocare con continuità, e poi a livello di costi l’operazione era al di sopra di quello che la Juventus pensa di fare. La Juve per quel ruolo vede più un’opportunità che un giocatore super costoso. Occhio quindi a Carrasco per altre squadre. Le altre due squadre che hanno chiamato sono state, qualche settimana fa, il Napoli, che ha chiesto informazioni a inizio gennaio, ma i costi sono impegnativi. L’aggiornamento di queste ore riguarda invece la Roma, che si è mossa su Yannick Ferreira Carrasco".