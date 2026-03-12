Quale futuro per Lukaku e De Bruyne? La prima idea che filtra dal club

Il finale di stagione del Napoli passerà anche dalle condizioni e dal rendimento di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due giocatori su cui Antonio Conte conta per consolidare la zona Champions ma il cui futuro resta tutto da definire. A fare il punto è il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come le valutazioni sul loro destino siano ancora aperte.

De Bruyne-Lukaku, quale futuro?

I due calciatori hanno un contratto in scadenza nel 2027, con ingaggi lordi molto elevati e un’età che impone riflessioni. Secondo il quotidiano, “il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku è pieno di incognite: in questa stagione hanno dato poco anche a causa dei problemi fisici e sarà il tecnico, insieme alla società, a dover valutare ogni aspetto”. La decisione definitiva verrà presa solo al termine del campionato.