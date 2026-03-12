Rinnovo Juan Jesus, Schira: "Tutto fermo! Può lasciare il Napoli in estate"

In azzurro ha conquistato due scudetti e una Supercoppa, entrando di diritto tra i protagonisti della storia recente del Napoli.

Il futuro di Juan Jesus al Napoli è sempre più incerto. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, potrebbe salutare a fine stagione nell’ambito del processo di rinnovamento della rosa avviato dal club. A fare il punto è il giornalista Nicolò Schira attraverso i suoi canali social. Secondo quanto riportato, “i colloqui tra Napoli e Juan Jesus per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo” e, senza un accordo, il centrale potrebbe lasciare a parametro zero al termine dell’annata.

Juan Jesus, futuro tutto da scrivere

Arrivato nel 2021, Juan Jesus si è distinto per professionalità e affidabilità, facendosi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. In azzurro ha conquistato due scudetti e una Supercoppa, entrando di diritto tra i protagonisti della storia recente del Napoli. Ora però il suo futuro resta tutto da scrivere.