Calciomercato Napoli, conferme su Valincic: piace molto a Manna come vice Di Lorenzo

L’estate è ancora lontana, ma il Napoli sta già scandagliando il mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra c’è Moris Valincic, terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Il club partenopeo sta monitorando da tempo il croato, considerato un possibile rinforzo nel ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Il direttore sportivo Giovanni Manna apprezza molto il profilo del giocatore, che negli ultimi mesi è stato osservato più volte dagli scout azzurri. Valincic è ritenuto un elemento interessante per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche.

Concorrenza dell’Inter sul terzino della Dinamo Zagabria

Sul terzino della Dinamo Zagabria, tuttavia, non ci sarebbe soltanto l’interesse del Napoli. Anche l’Inter - riporta su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira - starebbe infatti seguendo con attenzione il difensore classe 2002, segnale di come il suo rendimento non sia passato inosservato tra i principali club italiani. La situazione resta dunque da monitorare nelle prossime settimane, con il Napoli che continua a raccogliere informazioni e valutazioni tecniche prima di decidere se affondare il colpo.