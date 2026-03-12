Calciomercato Napoli, conferme su Valincic: piace molto a Manna come vice Di Lorenzo
L’estate è ancora lontana, ma il Napoli sta già scandagliando il mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra c’è Moris Valincic, terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Il club partenopeo sta monitorando da tempo il croato, considerato un possibile rinforzo nel ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Il direttore sportivo Giovanni Manna apprezza molto il profilo del giocatore, che negli ultimi mesi è stato osservato più volte dagli scout azzurri. Valincic è ritenuto un elemento interessante per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche.
Concorrenza dell’Inter sul terzino della Dinamo Zagabria
Sul terzino della Dinamo Zagabria, tuttavia, non ci sarebbe soltanto l’interesse del Napoli. Anche l’Inter - riporta su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira - starebbe infatti seguendo con attenzione il difensore classe 2002, segnale di come il suo rendimento non sia passato inosservato tra i principali club italiani. La situazione resta dunque da monitorare nelle prossime settimane, con il Napoli che continua a raccogliere informazioni e valutazioni tecniche prima di decidere se affondare il colpo.
🚨 Excl. - #Napoli are still monitoring #DinamoZagreb’s right back Moris #Valincic (born in 2002) as Di Lorenzo’s Vice. The sporting director Giovanni #Manna appreciates him a lot and Napoli’s scout have watched him several times. #Inter are also interested in him. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro