Due fedelissimi di Conte sono in scadenza: il tecnico spinge per la conferma

Due uomini di fiducia di Antonio Conte potrebbero restare ancora al Napoli anche nella prossima stagione. Si tratta di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, entrambi in scadenza di contratto a giugno, ma considerati pedine importanti nello spogliatoio azzurro. I due giocatori sono tra i più utilizzati dal tecnico nonostante una stagione complicata dagli infortuni. Il difensore brasiliano è stato schierato 17 volte da titolare, garantendo affidabilità in un reparto spesso in emergenza. Lo stesso numero di presenze dall’inizio anche per Spinazzola, che ha confermato esperienza e leadership.

Conte spinge per la conferma

Entrambi restano punti di riferimento per Conte, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Proprio per questo non è escluso che il club possa valutare il rinnovo, permettendo ai due veterani di proseguire l’avventura con il Napoli anche oltre la scadenza attuale. A spingere è proprio l'allenatore salentino, che li considera fondamentali per il suo progetto tecnico. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.