Retroscena De Maggio: "Per 48h Valverde fu del Napoli! Le visite erano già fissate..."
TuttoNapoli.net
Quando tutto sembrava fatto, addirittura il calciatore avrebbe dovuto sostenere le visite mediche a Roma a Villa Stuart, Zidane bloccò tutto.
Valter de Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Nel 2019 Cristiano Giuntoli aveva chiuso l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Valverde.
Quando tutto sembrava fatto, addirittura il calciatore avrebbe dovuto sostenere le visite mediche a Roma a Villa Stuart, Zidane, allora allenatore del Real, bloccò tutto. Per 48 ore è stato virtualmente un giocatore del Napoli”.
