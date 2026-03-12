Retroscena De Maggio: "Per 48h Valverde fu del Napoli! Le visite erano già fissate..."

Oggi alle 14:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Quando tutto sembrava fatto, addirittura il calciatore avrebbe dovuto sostenere le visite mediche a Roma a Villa Stuart, Zidane bloccò tutto.

Valter de Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Nel 2019 Cristiano Giuntoli aveva chiuso l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Valverde.

Quando tutto sembrava fatto, addirittura il calciatore avrebbe dovuto sostenere le visite mediche a Roma a Villa Stuart, Zidane, allora allenatore del Real, bloccò tutto. Per 48 ore è stato virtualmente un giocatore del Napoli”.