Casadei, il prezzo fatto dal Chelsea è una sorpresa per il Napoli?

Leggendo i quotidiani questa mattina viene svelata la cifra chiesta dal Chelsea per cedere Cesare Casadei al Napoli: 15 milioni di euro. Coinvolto lo stesso intermediario dell'affare Lukaku-Napoli.

Un prezzo a sorpresa, probabilmente più alto rispetto alle aspettative. Ovvero lo stesso pagato dal Chelsea tre anni fa, nel due 2022, per acquistare il talento nato a Ravenna dall’Inter. In questi anni, però, Casadei non è mai riuscito ad esplodere ed è stato spesso girato in prestito. Il suo contratto scade nel 2028. Il Chelsea tra l'altro non lo cede neppure in prestito, vuole monetizzare dal suo addio: 15 milioni. Trattative in corso.