Caso Lukaku, dal Belgio sognano: spunta già indiscrezione sul futuro
Dal Belgio la voce. Anzi, una notizia. C'è chi sogna un ritorno a casa di Romelu Lukaku, soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime ore con la scelta del giocatore di restare in patria e di non tornare a Napoli durante la sosta. Secondo quanto riferito dal portale Voetbalkrant, in caso di addio al Napoli, tra le sirene saudite e turche, c'è uno scenario romantico.
I tifosi dell'Anderlecht sognano infatti il ritorno di Big Rom, che salutò la squadra di Bruxelles nel 2011, a soli 18 anni. Lo stesso Lukaku, anche se forse è ancora troppo presto, vorrebbe chiudere la carriera nel club che l'ha lanciato tra i professionisti. E, in Belgio, c'è chi vede negli eventi delle ultime ore un qualche sviluppo interessante: l'altro, infatti, Romelu è stato avvistato al centro sportivo di Neerpede per seguire la partita di suo figlio.
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