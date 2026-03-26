Goretzka-Napoli Schira: "Concorrenza agguerrita, la richiesta da svincolato è monstre"

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Goretzka percepisce circa 7 milioni netti a stagione più bonus e chiede un contratto triennale, oltre a un premio alla firma vicino ai 10 milioni.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto sul proprio canale YouTube soffermandosi sul futuro di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco destinato a lasciare il club a parametro zero.

Secondo quanto evidenziato, il tedesco sarebbe pronto a una nuova esperienza all’estero, con diversi club già alla finestra. In Premier League si registrano gli interessi di Tottenham e Arsenal, mentre in Italia la lista delle pretendenti è ampia: Napoli, Milan e Inter si sono già mosse, con la Juventus che osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

L’ostacolo principale resta però di natura economica. Goretzka percepisce circa 7 milioni netti a stagione più bonus e chiede un contratto triennale, oltre a un premio alla firma vicino ai 10 milioni. Condizioni che rendono l’operazione particolarmente complessa per i club italiani.