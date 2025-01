CdS - Futuro Adeyemi può cambiare dopo esonero Sahin e la rivoluzione al Borussia

vedi letture

L'edizione online del Corriere dello Sport parla di Garnacho con gli ultimi aggiornamenti dopo il nuovo incontro tra le parti. Il Napoli è arrivato a 50 milioni più bonus, più o meno intorno ai 55 milioni, mentre lo United punta a garantirsi 60 milioni più i bonus. E così il ds Manna ha provato a riaprire i contatti con l'entourage di Karim Adeyemi, fino a qualche giorno fa fermo sulla volontà di non lasciare Dortmund. L'esonero di Sahin e la rivoluzione in atto al Borussia potrebbero cambiare la scena. Valore: 45 milioni.

