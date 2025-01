Cds - Il 21enne Rensch nome nuovo in difesa: il Napoli prova a beffare la Roma

Nome nuovo per la difesa del Napoli. La società azzurra valuta un rinforzo giovane oltre a Danilo che ormai è ad un passo. Un colpo per il presente, dunque, e uno per il futuro. Ne scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport.

"Occhi sull’olandese dell’Ajax, Devyne Rensch, 21 anni. Un terzino che può giocare centrale e anche mediano. Un jolly. La Roma è avanti, ma l’offerta è bassa, non arriva a 4 milioni. Lui è valutato 7. Napoli e OM sono in agguato".