Cds sulle strategie di gennaio: "Serve punta di scorta e magari un giovane centrocampista"
Il Corriere dello Sport oggi in edicola con Alberto Polverosi fa il punto sul mercato e sulle necessità del club azzurro a gennaio. Il quotidiano svela quella che è la strategia del club azzurro: "Ora Lukaku sta faticando a riprendere la condizione, Lucca sembra ancora troppo distante dal gioco del Napoli e potrebbe essere in uscita, questa è la ragione per cui a Conte servirebbe un attaccante di buon livello, uno che possa aiutare nella parte finale della gara, una riserva vera. Anche in mezzo al campo farebbe comodo un giocatore, magari di buona prospettiva, visto che Manna ha definito il ritorno di De Bruyne «un punto di domanda»".
