Ceccarini: "Tre nomi per la difesa. Manna vorrebbe fare il grande colpo"

Come scrive Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, su Tmw, il Napoli ha bisogno di intervenire in difesa.

"In cima alla lista c’è Buongiorno del Torino. Il Napoli vorrebbe fare il grande colpo ma tutto dipenderà dalla richiesta del club granata, al momento intorno ai 45 milioni di euro. Manna sta lavorando forte anche su Hermoso in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Altro profilo è Rafa Marin, classe 2002, del Real Madrid, nell'ultima stagione in prestito all'Alaves. Per quanto riguarda le fasce i giocatori monitorati sono Spinazzola, Dedic del Salisburgo e Sos dell’Ajax".