Cheddira, agenti a Castel di Sangro parlano con Manna: spunta ipotesi cessione

Due gol nell'allenamento congiunto contro la Cavese per Walid Cheddira sotto gli occhi attenti e curiosi dei suoi procuratori. Marco Sommella e Bruno Di Napoli hanno seguito il test di ieri mattina in tribuna allo stadio Patini accanto al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. La loro visita a Castel di Sangro è stata l'occasione per discutere del futuro dell'attaccante del Napoli.

Cheddira lavora, suda e prova a convincere Conte in campo, intanto Cagliari ed Espanyol bussano alla porta del Napoli per chiedere informazioni. Entrambe sono molto interessate all'attaccante. Il giocatore, reduce dal prestito al Frosinone, è in bilico. Il Napoli non chiude le porte all'idea di un'esperienza per lui altrove. Se ne discuterà nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.