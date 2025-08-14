Cheddira in uscita dal Napoli, Sky: spunta l'Udinese, contatti in corso

Walid Cheddira è pronto a lasciare il Napoli. Dopo la fine della sua avventura in prestito all'Espanyol, l'attaccante marocchino, anni 27, piace ora all'Udinese. Contatti in corso tra le parti, come riferito da Sky Sport. Cheddira è uno dei tanti giocatori in uscita dal club azzurro per cui il ds Manna lavora a una rapida risoluzione. "Walid Cheddira nel mirino dell’Udinese: il giocatore marocchino non rientra nei piani del Napoli, con il club azzurro che ascolta proposte per la cessione. Ora l’attenzione si sposta sull’Udinese, che è in vantaggio nella corsa all’attaccante.

I bianconeri hanno intensificato i contatti con il club azzurro e spingono per ottenere il sì del Napoli, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore esperto sia del campionato italiano sia dell’esperienza internazionale maturata all’Espanyol. Il futuro di Cheddira, reduce dal prestito in Spagna e dall’esperienza al Frosinone, potrebbe quindi definirsi nelle prossime settimane", si legge sul sito ufficiale.