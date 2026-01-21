Futuro Lucca, Tmw: "Il Pisa ci spera e lui sarebbe felice di tornare"

Che futuro per Lorenzo Lucca? L'attaccante deve ancora prendere una decisione, ma secondo Tuttomercatoweb la punta resta molto affascinato dall'ipotesi Pisa: "Per quanto riguarda Lucca in questo momento, dopo che il giocatore ha accantonato possibilità come Benfica, Besiktas e Al Hilal, restano in piedi due possibilità.

Da un lato il Nottingham Forest che mette sul piatto un milione di euro per il prestito più 35 per il diritto di riscatto, dall’altro il Pisa che ha offerto un milione di euro più bonus legati al rendimento per un prestito oneroso secco fino a giugno. La decisione definitiva ancora non è stata presa, ma la possibilità di restare in Italia e tornare nel club che quattro stagioni fa gli ha consegnato le luci della ribalta è un’idea che solletica non poco Lorenzo Lucca. Un calciatore che era e resta in uscita dal Napoli, anche se avesse capitalizzato l’occasione avuta ieri a margine del 90esimo".