Lang-Lucca via, Moretto: "Entro domani novità per entrambi. E c'è idea per l'esterno"

vedi letture

Novità sul mercato del Napoli con gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Come sapete, il Napoli sta lavorando su più fronti, soprattutto sulle uscite in questo momento, perché oltre ad Olivera c’è sicuramente la situazione di Lorenzo Lucca, che non è imminente ma quasi. Il Napoli vuole risolvere la situazione Lucca quanto prima e già tra oggi e domani conta di arrivare a una schiarita. Vi aggiorneremo anche su Lucca.

Vi confermo poi che il Napoli sta lavorando anche su Noa Lang, a un possibile rinforzo in avanti qualora dovesse uscire Noa Lang. Ci sono diverse situazioni in ballo".