Lucca, spunta anche il Bologna: una condizione per il suo arrivo

Nome nuovo per Lorenzo Lucca. Si tratta del Bologna che ci pensa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "I sei mesi trascorsi in nazzurro, però, non sono stati sufficienti a riscaldare il rapporto, e così Lucca è già pronto a cambiare squadra in questa sessione: con il Nottingham era stato trovato l’accordo per un milione di prestito più 35 per il diritto di riscatto, ma Lucca non ha ancora sciolto le riserve e anzi è attratto dalla prospettiva di restare in Italia. E se fino a un paio di giorni fa era il Pisa l’indiziato di casa nostra, da ieri s’è aggiunto il Bologna.

Con la prospettiva di vivere anche l’Europa League. Una soluzione interessante da valutare, legata comunque al futuro di Dallinga: l’attaccante olandese di Italiano, infatti, si sta giocando il futuro proprio in queste ore e la sfida con il Celtic di domani potrebbe essere una sliding door.

