En-Nesyri, il Napoli ha l'accordo totale! Ma non c'è il sì del giocatore: le ultime

Per un centravanti che va, Lucca, un altro che arriva: il Napoli continua a lavorare su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce. Sfida in atto: sul marocchino c’è anche la Juve. L’accordo è stato raggiunto intorno ai 5 milioni, cifra comprendente sia l’indennità di prestito sia lo stipendio residuo dell’attaccante, ma lui non ha ancora dato una risposta definitiva. Nel frattempo, sono da chiarire anche i tempi e i modi legati alla partenza di Lang: c’è l’accordo con il Galatasaray, ma manca un sostituto e ieri sera si è anche infortunato. Lo riporta il Cds oggi in edicola.