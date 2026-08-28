Ufficiale
Cheddira lascia il Napoli a titolo definitivo e va in Serie B: c'è l'annuncio
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Svolta a sorpresa per il futuro di Walid Cheddira. Dopo essere stato seguito da diverse società di Serie A nelle ultime settimane, l'attaccante del Napoli proseguirà la propria carriera in Serie B, restando tra l'altro in Campania: all'Avellino.
Di seguito la nota ufficiale del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira all'Unione Sportiva Avellino 1912. In bocca al lupo, Walid!
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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