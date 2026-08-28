Ufficiale Il Napoli piazza un altro esubero: Russo si trasferisce in Serie C

vedi letture

Proseguono le operazioni in uscita del Napoli. Dopo Cheddira, Folorunsho e Ngonge, arriva l'ufficialità del trasferimento in prestito del giovane Russo

Il Napoli continua a sfoltire l'organico nelle ultime battute del calciomercato. Dopo Walid Cheddira all'Avellino e le operazioni che porteranno Michael Folorunsho e Cyril Ngonge al Monza, arriva un'altra uscita, questa volta relativa a un giovane del vivaio azzurro. È ufficiale infatti il trasferimento di Lorenzo Russo al Crotone: il centrocampista classe 2005 si sposta in Calabria con la formula del prestito e avrà così l'opportunità di accumulare ulteriore esperienza in Serie C.

Russo al Crotone, il comunicato ufficiale

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Russo", si legge nella nota del club calabrese. Cresciuto nel settore giovanile azzurro, il 21enne ha maturato esperienza nella scorsa stagione in Serie C con il Guidonia Montecelio. Russo ha scelto la maglia numero 5 e si è aggregato immediatamente alla nuova squadra: farà già parte della trasferta di Picerno per la prossima gara contro il Sorrento.