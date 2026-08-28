Galatasaray-Lang già d'accordo, dalla Turchia: si attende Leao, poi trattativa col Napoli

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Il Galatasaray accelera per Noa Lang e avrebbe già raggiunto un'intesa di principio con l'esterno del Napoli da 4 milioni annui bonus compresi.

Passi avanti importanti per il possibile trasferimento di Noa Lang al Galatasaray. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Kagan Dursun, il club di Istanbul avrebbe raggiunto un principio d'accordo con il giocatore sulla base di un ingaggio complessivo da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Adesso l'attenzione si sposta sull'intesa con il Napoli: è previsto un incontro in città per provare a definire l'operazione e capire se esistono le condizioni per arrivare alla fumata bianca.

Lang-Galatasaray, tutto passa ancora da Leao

Resta però una variabile fondamentale: Rafael Leao è ancora la prima scelta del Galatasaray. Il portoghese sta però dando priorità all'Aston Villa e il suo eventuale trasferimento in Premier League potrebbe spingere definitivamente i turchi su Lang. Il Napoli osserva con particolare interesse l'evolversi della situazione: la cessione dell'olandese consentirebbe infatti a Giovanni Manna di liberare risorse preziose per provare a chiudere l'acquisto di un nuovo attaccante negli ultimi giorni di mercato.