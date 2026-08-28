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Il Napoli annuncia il passaggio di Ngonge al Monza: confermata la formula

Il Napoli annuncia il passaggio di Ngonge al Monza: confermata la formulaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:14Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Un altro esubero piazzato da Giovanni Manna: Cyril Ngonge si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Monza. Il Napoli ha annunciato la chiusura dell'operazione per la cessione dell'esterno offensivo belga.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Cyril!".