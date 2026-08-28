Woltemade-Napoli, il Newcastle apre al prestito per una ragione finanziaria

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Il Napoli continua a lavorare su Woltemade per rinforzare l'attacco di Allegri. Manna ha contattato il Newcastle e il prestito può diventare la soluzione

Un'altra pista inglese si aggiunge alle opzioni valutate dal Napoli per completare l'attacco. Come scrive il Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha avviato i contatti con il Newcastle per verificare la possibilità di prendere Nick Woltemade in prestito. Il tedesco, 24 anni e alto 198 centimetri, possiede caratteristiche particolarmente interessanti per Massimiliano Allegri: nonostante la stazza è infatti un centravanti capace di partecipare alla manovra e dialogare con i compagni.

Woltemade-Napoli, il Newcastle può aprire al prestito

Proprio la formula temporanea potrebbe rappresentare il punto d'incontro. Woltemade è diventato un problema tecnico e soprattutto finanziario per il Newcastle: "È un attaccante di manovra, cioè quel che serve ad Allegri ma non a Jaissle, ed essendo costato l'incredibile somma di 69 milioni di sterline non può essere venduto a costi troppo inferiori". Una cessione definitiva a cifre ridotte avrebbe conseguenze sulla capacità di spesa degli inglesi. Per questo, sottolinea il quotidiano, "il prestito può essere la chiave perfetta per tutti". Il Napoli ha sondato il terreno e attende ora di capire se il Newcastle concederà il via libera.