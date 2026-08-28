Woltemade-Napoli, il Newcastle apre al prestito per una ragione finanziaria
Un'altra pista inglese si aggiunge alle opzioni valutate dal Napoli per completare l'attacco. Come scrive il Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha avviato i contatti con il Newcastle per verificare la possibilità di prendere Nick Woltemade in prestito. Il tedesco, 24 anni e alto 198 centimetri, possiede caratteristiche particolarmente interessanti per Massimiliano Allegri: nonostante la stazza è infatti un centravanti capace di partecipare alla manovra e dialogare con i compagni.
Woltemade-Napoli, il Newcastle può aprire al prestito
Proprio la formula temporanea potrebbe rappresentare il punto d'incontro. Woltemade è diventato un problema tecnico e soprattutto finanziario per il Newcastle: "È un attaccante di manovra, cioè quel che serve ad Allegri ma non a Jaissle, ed essendo costato l'incredibile somma di 69 milioni di sterline non può essere venduto a costi troppo inferiori". Una cessione definitiva a cifre ridotte avrebbe conseguenze sulla capacità di spesa degli inglesi. Per questo, sottolinea il quotidiano, "il prestito può essere la chiave perfetta per tutti". Il Napoli ha sondato il terreno e attende ora di capire se il Newcastle concederà il via libera.
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