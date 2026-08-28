Guiu-Napoli, c'è già l'intesa sul contratto: si attendono le ultime cessioni
La corsa del Napoli al nuovo attaccante vede ancora Marc Guiu in prima posizione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore il centravanti spagnolo del Chelsea avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il club di Aurelio De Laurentiis per un contratto quinquennale. Un passo avanti importante per Giovanni Manna, che continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un'altra soluzione offensiva negli ultimi giorni della sessione estiva.
Guiu in pole, ma il Napoli sonda anche Woltemade
Resta aperta contemporaneamente una pista alternativa. "L'ultima idea si chiama Nick Woltemade, che può lasciare il Newcastle in prestito", scrive il quotidiano, confermando i sondaggi effettuati dal Napoli per il centravanti tedesco. Sul fronte delle uscite, intanto, Manna sta liberando spazio nell'organico: Cyril Ngonge e Michael Folorunsho sono diretti al Monza, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Movimenti che possono agevolare le ultime operazioni in entrata, con Guiu che al momento resta il candidato principale per completare l'attacco azzurro.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro