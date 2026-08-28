Guiu-Napoli, c'è già l'intesa sul contratto: si attendono le ultime cessioni

Guiu-Napoli, c'è già l'intesa sul contratto: si attendono le ultime cessioni
Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Marc Guiu è il giocatore più vicino a rinforzare l'attacco del Napoli. Lo spagnolo del Chelsea ha già raggiunto un'intesa di massima con gli azzurri.

La corsa del Napoli al nuovo attaccante vede ancora Marc Guiu in prima posizione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore il centravanti spagnolo del Chelsea avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il club di Aurelio De Laurentiis per un contratto quinquennale. Un passo avanti importante per Giovanni Manna, che continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un'altra soluzione offensiva negli ultimi giorni della sessione estiva.

Guiu in pole, ma il Napoli sonda anche Woltemade

Resta aperta contemporaneamente una pista alternativa. "L'ultima idea si chiama Nick Woltemade, che può lasciare il Newcastle in prestito", scrive il quotidiano, confermando i sondaggi effettuati dal Napoli per il centravanti tedesco. Sul fronte delle uscite, intanto, Manna sta liberando spazio nell'organico: Cyril Ngonge e Michael Folorunsho sono diretti al Monza, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Movimenti che possono agevolare le ultime operazioni in entrata, con Guiu che al momento resta il candidato principale per completare l'attacco azzurro.