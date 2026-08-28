Lang in uscita, Sportitalia: il Napoli spera nel Galatasaray, intreccio con Leao

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Il Napoli spera ancora di cedere Noa Lang al Galatasaray per finanziare l'arrivo di un nuovo attaccante: Guiu, Gabriel Jesus o Woltemade.

Il Napoli guarda con grande attenzione agli sviluppi del futuro di Rafael Leao. Una sua eventuale cessione dal Milan all'Aston Villa potrebbe infatti favorire indirettamente il mercato degli azzurri, riaprendo con forza la strada che porterebbe Noa Lang al Galatasaray. A spiegare l'incastro è Alfredo Pedullà di Sportitalia: "Il Napoli tifa Emery e Aston Villa. Spera che Leao vada all'Aston Villa. Se Leao dovesse andare all'Aston Villa ci sarebbero maggiori possibilità di cedere Lang a titolo definitivo al Galatasaray". Un'uscita fondamentale per consentire a Giovanni Manna di investire su un nuovo attaccante.

Pedullà: "Woltemade e Guiu, ma tengo Gabriel Jesus"

Soltanto dopo la cessione di Lang il Napoli potrebbe dunque affondare il colpo in avanti. Pedullà conferma le principali piste: "È uscito il nome di Woltemade e poi c'è Guiu, che è un giovane forte che vuole uscire dal Chelsea però per giocare, quindi anche lui sta riflettendo". Attenzione, però, a Gabriel Jesus, che resta sullo sfondo nonostante i costi differenti dell'operazione: "La mina vagante Gabriel Jesus la tengo e non la tolgo". Tre nomi, dunque, ma prima Manna deve riuscire a sbloccare la partenza di Lang.