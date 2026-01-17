Cheddira-Lecce, trattativa in corso col Napoli: l’attaccante aveva rifiutato il Monza
Il Monza aveva messo nel mirino Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Sassuolo, ma il marocchino ha rifiutato l’offerta perché intenzionato a continuare a giocare in Serie A. Ora è il Lecce a muoversi concretamente: i salentini sono in trattativa con il Napoli per un prestito di 6 mesi con opzione di riscatto. A riferirlo sul proprio account X, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.
#Monza wanted Walid #Cheddira, but the striker has turned down the bid because he wants to play in Serie A. #Lecce are now in talks with #Napoli for a 6-months loan with the option to buy. #transfers https://t.co/DbJNxw9Mhg— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2026
