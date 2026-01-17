Cheddira-Lecce, trattativa in corso col Napoli: l’attaccante aveva rifiutato il Monza

di Antonio Noto

Il Monza aveva messo nel mirino Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Sassuolo, ma il marocchino ha rifiutato l’offerta perché intenzionato a continuare a giocare in Serie A. Ora è il Lecce a muoversi concretamente: i salentini sono in trattativa con il Napoli per un prestito di 6 mesi con opzione di riscatto. A riferirlo sul proprio account X, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.